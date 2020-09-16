Грызлов: Киев не выполняет политический блок Минских соглашений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Заседание контактной группы прошло в среду в режиме видеоконференции. Следующая встреча запланирована на 30 сентября.

"Мы вновь вынуждены рассмотреть ситуацию, возникшую в связи с постановлением Верховной рады о назначении местных выборов. Это постановление грубо нарушило минские и нормандские договоренности, резолюцию Совета Безопасности ООН, и нарушение до сих пор не исправлено, несмотря на заявления представителей Украины в контактной группе", - сказал он журналистам.

"Если украинская власть хочет разрешения кризиса, ее решения должны быть в правовом поле, должны соответствовать Минским соглашениям. А представители ОБСЕ – должны этому содействовать. Киев не выполняет политический блок Минских соглашений, в результате только продолжает отталкивать от себя Донбасс", - подчеркнул Грызлов.

Информационная открытость

Киев отказывается от любого повышения открытости работы контактной группы, отметил полпред РФ в контактной группе.

"Вопрос о повышении прозрачности работы контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано. На данный момент Киев отказывается от любого повышения открытости работы контактной группы. Отмечу, что проявленная сегодня позиция представителей ОБСЕ не способствует решению этого принципиального вопроса", - заявил он журналистам.

Недавно представители украинского руководства заявили о важности информационной открытости для "минского процесса", отметил Грызлов.

"Это заявление можно приветствовать. Тем более, что на протяжении нескольких лет именно украинская делегация выступала против такой открытости, передергивала результаты работы контактной группы", - отметил он.

"Мы уже предлагали, чтобы результаты каждого заседания контактной группы и достигнутые договоренности четко фиксировались в протоколах заседания и чтобы эти документы были доступны для СМИ. Если Украина действительно хочет информационной открытости, пришло время реализовать это предложение. Представители Донбасса также предложили обсудить вопрос об аудио- и видеозаписи наших переговоров", - подчеркнул он.

Режим прекращения огня

Грызлов заявил, что Украина дезавуировала меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, отказ Киева от совместной инспекции означает фактически выход из соглашения от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс дополнительных мер придется обсуждать заново.

"Российская делегация будет делать все для установления мира в Донбассе. Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны", - заявил он журналистам.

"Представители Донбасса подчеркивают, что отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Украины от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня. Фактически, это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", - пояснил он.

Деструктивная позиция Украины по всем вопросам вызывает сожаление, подчеркнул Грызлов. "Теперь весь комплекс дополнительных мер придется обсуждать заново", - резюмировал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.