Лукашенко рассказал, о чем почти 5 часов беседовал с Путиным в Сочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Основными темами встречи президентов России и Беларуси в Сочи были энергетика, доступ на рынки и предоставление кредита, сообщил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на встрече с политическим активом страны.

"Мы обсудили весь комплекс вопросов. Почти пять часов. Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров. МИД, правительства, президенты – эта формула была разработана до выборов", – приводит его слова БелТА .

Лукашенко отметил, что прежде всего обсуждались вопросы энергетики. "Мы не погружались в конкретные цифры и прочее. Но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер, он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам, и так далее и тому подобное", – рассказал глава белорусского государства.

По его словам, еще один вопрос, который обсуждался в Сочи – доступ на рынки.

"Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия, пускай руководители встречаются, министры, надо, чтобы они сами встречались и торговали между собой. Я говорю: окей, меня это устраивает", – сообщил Лукашенко.

Он также рассказал о кредите в 1,5 миллиарда долларов , который Россия выделит Беларуси. "Это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит – в этом году мы миллиард должны были им по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", – отметил белорусский лидер.

Кроме того, по словам Лукашенко, Путин предложил параллельно с контактами руководителей предприятий и крупных холдингов активизировать региональное сотрудничество.

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", – заявил Лукашенко.

Особое внимание президенты уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны. "Это было мое предложение, и мы должны проводить учения. Мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армия, которая не воюет, это не армия. Так хоть учения надо проводить", – сказал глава государства.

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