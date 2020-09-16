Колесниковой предъявили обвинения. Грозит от 2 до 5 лет

Члену президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.

сообщил Следственный комитет. Об этом сегодня, 16 сентября,Следственный комитет.

"Она содержится под стражей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

была похищена утром 7 сентября в центре Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову "выдворить" из Беларуси не удалось , поскольку на границе она порвала свой паспорт. Мария Колесниковаутром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Через несколько часов пропала связь с представителями совета. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову "выдворить" из Беларуси, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

Антон Бычковский заявил , что Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Родненков и Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил , что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением». Информацию белорусская сторона трактовала иначе. 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси, что Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Родненков и Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».

выяснилось , что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. 9 сентября, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Делоранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В тот же день, 9 сентября, в Минске были задержаны член президиума КС Максим Знак и юрист штаба Бабарико Илья Салей. Они также проходят подозреваемыми по данному делу.

12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино (Минская область). 15 сентября адвокат Людмила Казак сообщила БелаПАН, что защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении ее уголовного преследования. Казак также подала жалобу на то, что в отношении Марии до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.