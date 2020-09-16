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Колесниковой предъявили обвинения. Грозит от 2 до 5 лет
17.09.2020 09:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Члену президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.
Об этом сегодня, 16 сентября,
"Она содержится под стражей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Мария Колесникова
Информацию белорусская сторона трактовала иначе. 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
9 сентября
В тот же день, 9 сентября, в Минске были задержаны член президиума КС Максим Знак и юрист штаба Бабарико Илья Салей. Они также проходят подозреваемыми по данному делу.
12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино (Минская область). 15 сентября адвокат Людмила Казак сообщила БелаПАН, что защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении ее уголовного преследования. Казак также подала жалобу на то, что в отношении Марии до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.
Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.
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Члену президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361...
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