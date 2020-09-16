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Лукашенко лишил дипломатического ранга Латушко, Лещеню и посла в Латвии Марковича

17.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщила его пресс-служба.

Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности посла в Латвии и лишил его дипломатического ранга за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Латушко и Лещеня открыто выступили на стороне граждан, протестующих против фальсификации итогов августовских президентских выборов и насилия со стороны силовиков в ходе подавления выступлений. Бывший посол во Франции Латушко был уволен с должности директора Купаловского театра, а Лещеня — с должности посла в Словакии.

Латушко вошел в президиум Координационного совета по урегулированию политического кризиса, который был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В связи с угрозой ареста он выехал за границу.

31 августа своей должности и ранга чрезвычайного и полномочного посла лишился Павел Пустовой, возглавлявший дипмиссию в Испании. Дипломат призвал к пересчету голосов на президентских выборах.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 сентября. Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла "в связи с совершением поступков, порочащих...
 
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