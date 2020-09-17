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Инаугурация Лукашенко должна пройти до 9 октября, но точной даты пока нет

17.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Точной даты проведения инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко еще нет, но по законодательству она должна пойти не позднее 9 октября, сообщили Sputnik в Центризбиркоме республики.

© Photo : Николай Петров, БелТА
Инаугурация Лукашенко состоится осенью

После выборов, которые состоялись 9 августа, эксперты называли несколько предположительных дат, когда пройдет инаугурация. Одна из последних – середина сентября, но официально день, когда состоится эта церемония, до сих пор не известен.

"Не Центризбирком определяет дату инаугурации, ее определяет организатор мероприятия. В ЦИК узнают об этом после того, как будет официально назван день ее проведения. Единственное, что можно сказать – инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть до 9 октября", – сказали Sputnik в ЦИК.

В свою очередь в Палате представителей Национального собрания также рассказали, что не знают точной даты инаугурации.

Как сообщил Sputnik парламентарий, который присутствовал на встрече главы государства с политическим активом, конкретный день еще не определен.

"Президент общался с депутатами, но этот вопрос не обсуждался, пока нет даты. Даже в кулуарах вчерашнего мероприятия эта тема не затрагивалась", – сказал собеседник Sputnik.

По его словам, мероприятие состоится в установленные сроки. "Никто не собирается проводить ее в каком то тайном формате. Скорее всего, инаугурация пройдет во Дворце Независимости", – сообщил депутат.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко: за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат Светлана Тихановская. Не согласные с результатами выборов белорусы с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с политическим активом дата торжественной церемонии вступления в должность главы государства не была названа даже в кулуарах.
 
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