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Оппозиция готовит список силовиков, злоупотребивших властью
17.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен ― Sputnik. Готовится отдельный список чиновников и силовиков, которые причастны к пыткам и избиению протестующих, сообщила в четверг экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
По ее словам, этот документ назвали "списком Тарайковского" в честь минчанина,
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", –уточнила Тихановская в своем официальном телеграмм-канале.
Напомним, ранее Совет по правам человека ООН
Массовые
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В него войдут чиновники и правоохранители, причастные к разгонам протестующим. Их имена и фамилии планируют обнародовать.
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