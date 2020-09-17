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Оппозиция готовит список силовиков, злоупотребивших властью

17.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен ― Sputnik. Готовится отдельный список чиновников и силовиков, которые причастны к пыткам и избиению протестующих, сообщила в четверг экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

По ее словам, этот документ назвали "списком Тарайковского" в честь минчанина, который погиб в районе станции метро "Пушкинская" во время столкновений протестующих с милицией. 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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"В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", –уточнила Тихановская в своем официальном телеграмм-канале.

Напомним, ранее Совет по правам человека ООН заявил о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными на митингах в Беларуси. В СК Беларуси в свою очередь заверили, что проверят все заявления на действия силовиков во время протестов и дадут им правовую оценку.

Массовые акции протеста оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты были подавлены силовиками, затем правоохранительные органы прекратили применение силовых методов. По информации МВД республики, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них более 130 сотрудников правоохранительных органов. Официально подтверждена гибель троих протестующих.

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Теги: Минск
 
 
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В него войдут чиновники и правоохранители, причастные к разгонам протестующим. Их имена и фамилии планируют обнародовать.
 
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