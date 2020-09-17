Тихановская передаст США и ЕС «список Тарайковского»

Светлана Тихановская готовит список фамилий всех причастных к милицейскому и правому произволу, который начался в Беларуси после выборов 9 августа. Об этом сообщается в ее официальном Телеграмм-канале.

Сообщается, что команда Тихановской получила отдельный список фамилий чиновников и силовиков, причастных к насилию и правовому беспределу в стране.

«Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован и будет постоянно расширяться», — сказано в сообщении. Там отмечается также, что Светлана Тихановская предлагает силовикам прекратить насилие и перейти на сторону белорусского народа.

«В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», — пишет экс-кандидат.

Напомним, что после выборов по Беларуси прокатилась волна беспрецедентных репрессий и насилия в отношении граждан. Правозащитники и журналисты собрали сотни фактов насилия и пыток. Всего в стране за месяц было задержано и осуждено более 10 тысяч человек.