Со дня исчезновения Виктора Гончара прошел 21 год. И 1 день

возвращался из бани с бизнесменом Анатолием Красовским, и в последний раз их видели примерно в 22:35 на улице Фабричной в Оппозиционный политик Виктор Гончар пропал при загадочных обстоятельствах 16 сентября 1999 года. Известно, что поздним вечером этого дня Гончарс бизнесменом Анатолием Красовским, и в последний раз их видели примерно в 22:35 на улице Фабричной в Минске На предполагаемом месте похищения были найдены осколки светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения, удара о дерево и следы крови, по результатам экспертизы, с 99,6% вероятностью принадлежавшие Виктору Гончару. В 2002 году суд признал политика пропавшим без вести. В этот год пропал не только он Председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар, поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский и бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко. был похищен группой вооруженных людей. Он был одним из личных операторов президента Лукашенко, а затем принял решение перейти на российский телеканал ОРТ. А в 2003 году был признан умершим. Есть несколько версий причин похищения (и, по мнению многих его коллег, убийства) корреспондента. Их привел портал TUT.BY в статье, посвященной 20-летию исчезновения Завадского. в статье, посвященной 20-летию исчезновения Завадского. Оператора телеканала ОРТ Дмитрия Завадского журналисты также относят к числу пропавших оппозиционных политиков. 7 июля 2000 года он ехал в Минский аэропорт игруппой вооруженных людей. Он был одним из личных операторов президента Лукашенко, а затем принял решение перейти на российский телеканал ОРТ. А в 2003 годуумершим. Есть несколько версий причин похищения (и, по мнению многих его коллег, убийства) корреспондента. Их привел портал Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского - в марте 2006 года. В 2020 году расследование уголовных дел Захаренко, Гончара и Красовского возобновили, но ндо сих пор об этом ничего неизвестно. Тем более что теперь - "не до них"? Сложная ситуация после выборов для властей. Что помнят и говорят о Гончаре сегодня

Талантливый политик. За время своей карьеры он занимал посты вице-премьера, генерального секретаря Экономического суда СНГ, депутата Верховного Совета 12 и 13 созыва, главы Центризбиркома страны, а затем – альтернативного ЦИК вовремя альтернативных президентских выборов 1999 года.

На выборах президента 1994 года Гончар поддержал кандидатуру Александра Лукашенко, Но уже в ходе ноябрьского референдума 1996 занял сторону оппозиции и активно выступал против Лукашенко.

Гончар был уволен с поста главы ЦИК во время референдума в 1996 году. За две недели в апреле он сформировал альтернативный Центризбирком и провел заседания.

Через несколько месяцев после назначения вице-премьером Гончар подал в отставку, это было первой в Беларуси публичной отставкой чиновника.

Трудолюбивый человек, талантливый оратор, очень популярный в народе. Так о нем отзывался коллега Гончара в 1990 году Анатолий Лебедько. А Александр Федута в своей книге назвал Виктора Гончара ярким политиком, в которого влюблялись семьями: «он был молод, хорош собой и самоуверен».

1 марта, когда альтернативный ЦИК регистрировал инициативные группы, машину Гончара пыталась остановить милиция. Политик заблокировал дверь, его вытащили через боковое стекло. За это время члены ЦИК провели голосование прямо в автобусе по дороге на заседание. Сам Гончар получил 10 суток ареста и уголовное дело о «присвоении полномочий должностного лица».

Неожиданно история получила продолжение. Но это только так показалось...

вышел сюжет об экс-бойце СОБРа при МВД Юрии Гаравском. Последний признался, что участвовал в казни пропавших в 1999 году политических оппонентов Александра Лукашенко. 16 декабря 2020 года на сайте DWоб экс-бойце СОБРа при МВД. Последний признался, что участвовал в казни пропавших в 1999 году политических оппонентов

Дмитрий Павличенко. После выхода сюжета на DW экс-командир СОБРа Павличенко заявил, что его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ последнего он назвал полным бредом . По словам Гаравского, в убийстве Гончара принимал участие подполковник. После выхода сюжета на DW экс-командир СОБРа Павличенко заявил, что его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ последнего он

интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову сказал, что знает о заявлении Гаравского. Президент приказал Следственному комитету немедленно заняться его делом: «Пусть приедет, даст показания: кто его убьет?!». Александр Лукашенко вглавному редактору «Эхо Москвы»сказал, что знает о заявлении Гаравского. Президент приказал Следственному комитету немедленно заняться его делом: «Пусть приедет, даст показания: кто его убьет?!».

возобновил расследование уголовного дела об исчезновении Захаренко, а позже Гончара и Красовского. Но после этого никаких известий о деле Гончара и других пропавших нет. Так что уверять, что дело сдвинулось с мертвой точки, нет оснований. Тем более что в стране и сегодня исчезают люди. 18 декабря Следственный комитетрасследование уголовного дела об исчезновении Захаренко, аГончара и Красовского. Но после этого никаких известий о деле Гончара и других пропавших нет. Так что уверять, что дело сдвинулось с мертвой точки, нет оснований. Тем более что в стране и сегодня исчезают люди.

подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых. После выборов 9 августа в Беларуси начались массовые протесты людей, несогласных с результатами этих выборов. Акции протеста жестоко подавлялись силовиками, имели место избиения и пытки в СИЗО на Окрестина. Граждане Беларуси после 9 августасотни обращений об исчезновении родственников и знакомых.