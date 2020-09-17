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Со дня исчезновения Виктора Гончара прошел 21 год. И 1 день
17.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Оппозиционный политик Виктор Гончар пропал при загадочных обстоятельствах 16 сентября 1999 года. Известно, что поздним вечером этого дня Гончар
На предполагаемом месте похищения были найдены осколки светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения, удара о дерево и следы крови, по результатам экспертизы, с 99,6% вероятностью принадлежавшие Виктору Гончару. В 2002 году суд признал политика пропавшим без вести.
В этот год пропал не только он
Председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар, поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский и бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.
Оператора телеканала ОРТ Дмитрия Завадского журналисты также относят к числу пропавших оппозиционных политиков. 7 июля 2000 года он ехал в Минский аэропорт и
Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского - в марте 2006 года.
В 2020 году расследование уголовных дел Захаренко, Гончара и Красовского возобновили, но ндо сих пор об этом ничего неизвестно. Тем более что теперь - "не до них"? Сложная ситуация после выборов для властей.
Что помнят и говорят о Гончаре сегодня
Талантливый политик. За время своей карьеры он занимал посты вице-премьера, генерального секретаря Экономического суда СНГ, депутата Верховного Совета 12 и 13 созыва, главы Центризбиркома страны, а затем – альтернативного ЦИК вовремя альтернативных президентских выборов 1999 года.
На выборах президента 1994 года Гончар поддержал кандидатуру Александра Лукашенко, Но уже в ходе ноябрьского референдума 1996 занял сторону оппозиции и активно выступал против Лукашенко.
Гончар был уволен с поста главы ЦИК во время референдума в 1996 году. За две недели в апреле он сформировал альтернативный Центризбирком и провел заседания.
Через несколько месяцев после назначения вице-премьером Гончар подал в отставку, это было первой в Беларуси публичной отставкой чиновника.
Трудолюбивый человек, талантливый оратор, очень популярный в народе. Так о нем отзывался коллега Гончара в 1990 году Анатолий Лебедько. А Александр Федута в своей книге назвал Виктора Гончара ярким политиком, в которого влюблялись семьями: «он был молод, хорош собой и самоуверен».
1 марта, когда альтернативный ЦИК регистрировал инициативные группы, машину Гончара пыталась остановить милиция. Политик заблокировал дверь, его вытащили через боковое стекло. За это время члены ЦИК провели голосование прямо в автобусе по дороге на заседание. Сам Гончар получил 10 суток ареста и уголовное дело о «присвоении полномочий должностного лица».
Неожиданно история получила продолжение. Но это только так показалось...
16 декабря 2020 года на сайте DW
По словам Гаравского, в убийстве Гончара принимал участие подполковник Дмитрий Павличенко. После выхода сюжета на DW экс-командир СОБРа Павличенко заявил, что его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ последнего он
Александр Лукашенко в
18 декабря Следственный комитет
После выборов 9 августа в Беларуси начались массовые протесты людей, несогласных с результатами этих выборов. Акции протеста жестоко подавлялись силовиками, имели место избиения и пытки в СИЗО на Окрестина. Граждане Беларуси после 9 августа
За происходящим в стране наблюдают международные организации. На сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября появилась
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Оппозиционный политик Виктор Гончар пропал при загадочных обстоятельствах 16 сентября 1999 года. Известно, что поздним вечером этого дня Гончар возвращался из...
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