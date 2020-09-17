Европарламент принял резолюцию по Беларуси и потребовал ввести санкции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Европейский парламент принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и силовиков.

В документе говорится об осуждении белорусских властей и поддержке оппозиции. Кроме того, в резолюции содержится требование ввести санкции против президента Александра Лукашенко, силового аппарата республики и россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

За утверждение резолюции проголосовали 574 европейских парламентарий, "против" выступили 37. Еще 82 представителя Европарламента воздержались.

"Европарламент решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко, призывает Совет безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий", – говорится в резолюции.

Не признают выборы и поддерживают оппозицию

Европейские депутаты пришли к выводу, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Они заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока полномочий.

Кроме того, парламентарии поддержали "мирную и демократическую передачу власти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа". Они считают справедливыми призывы белорусов провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

"Мы приветствуем Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон", – сказано в резолюции.

Нет насилию

Представители Европарламента также потребовали у властей Беларуси прекратить насилие и незаконные задержания в отношении участников мирных акций протеста . Также они считают нужным снять все обвинения с политзаключенных , незаконно задержанных и осужденных. При этом все случаи насилия, жестокого обращения и пыток, по мнению депутатов, должны быть тщательно и беспристрастно расследованы.

"Европарламент требует прекратить все акты репрессий против правозащитников, представителей оппозиции, активистов гражданского общества, наблюдателей за выборами, защитников экологических прав, религиозных лидеров, независимых журналистов и блогеров. И настаивает на том, чтобы гарантировать их способность осуществлять свою деятельность без страха репрессий и при отсутствии ограничений", – говорится в документе.

В то же время, евродепутаты поддерживают белорусских рабочих и представителей независимых профсоюзов, призывают белорусские власти и работодателей уважать их право на забастовку без риска увольнения, ареста или других репрессий.

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