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Европарламент принял резолюцию по Беларуси и потребовал ввести санкции

17.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Европейский парламент принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и силовиков.

В документе говорится об осуждении белорусских властей и поддержке оппозиции. Кроме того, в резолюции содержится требование ввести санкции против президента Александра Лукашенко, силового аппарата республики и россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму. 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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За утверждение резолюции проголосовали  574 европейских парламентарий, "против" выступили 37. Еще 82 представителя Европарламента воздержались.

"Европарламент решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко, призывает Совет безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий", – говорится в резолюции.

Не признают выборы и поддерживают оппозицию

Европейские депутаты пришли к выводу, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Они заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока полномочий. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, парламентарии поддержали "мирную и демократическую передачу власти в результате инклюзивного национального диалога при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа". Они считают справедливыми призывы белорусов провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

"Мы приветствуем Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон", – сказано в резолюции.

Нет насилию

Представители Европарламента также потребовали у властей Беларуси прекратить насилие и незаконные задержания в отношении участников мирных акций протеста. Также они считают нужным снять все обвинения с политзаключенных, незаконно задержанных и осужденных. При этом все случаи насилия, жестокого обращения и пыток, по мнению депутатов, должны быть тщательно и беспристрастно расследованы.

"Европарламент требует прекратить все акты репрессий против правозащитников, представителей оппозиции, активистов гражданского общества, наблюдателей за выборами, защитников экологических прав, религиозных лидеров, независимых журналистов и блогеров. И настаивает на том, чтобы гарантировать их способность осуществлять свою деятельность без страха репрессий и при отсутствии ограничений", – говорится в документе.

В то же время, евродепутаты поддерживают белорусских рабочих и представителей независимых профсоюзов, призывают белорусские власти и работодателей уважать их право на забастовку без риска увольнения, ареста или других репрессий.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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По итогам голосования "за" принятие документа проголосовали 574 парламентария, "против" - 37, еще 82 человека воздержались.
 
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