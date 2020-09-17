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Польша предлагает создать фонд для Беларуси в размере €1 млрд

17.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Польша предлагает сформировать для Беларуси стабилизационный фонд в размере не менее одного миллиарда евро, заявил в четверг в Вильнюсе премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

© Sputnik
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В плане, который Польша планирует внести на рассмотрение Еврокомиссии, говорится фонде, целью которого будет поддержание экономики республики.

"Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум один миллиард евро на этом этапе", – сообщил Моравецкий.

О России

По мнению премьера, в настоящее время позиция польских властей по поводу взаимодействия Беларуси и России такова: желательно, чтобы РФ оставалась ключевым партнером республики.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее дошло до мирного разрешения этого спора (политического кризиса – Sputnik) в сотрудничестве с большим российским партнером, который сейчас является ключевым партнером для Беларуси", – сказал Моравецкий.

Ассоциация с ЕС

Глава польского правительства отметил, что сейчас рано говорить о соглашении об ассоциации Беларуси с ЕС.

© Sputnik /
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"Сложно на данном этапе говорить о соглашении об ассоциации, поскольку пока не время", – заявил Моравецкий, уточнив, что соглашение предусматривает в первую очередь открытие экономики.

При этом премьер также отметил, что подписание такого документа имеет плюсы: льготы для ведения деятельности на территории Евросоюза и визовые послабления.

О БелАЭС

В вопросе функционирования Белорусской атомной станции Польша будет тесно сотрудничать с литовскими властями, заявил Моравецкий.

"Мы будем не только необычайно осторожны, но будем очень близко сотрудничать с литовскими коллегами, чтобы не нарушить интересы польских и интересов литовских", – сказал он.

Протестные акции в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этот результат и считает, что победила Светлана Тихановская. Ранее МИД России отреагировал на действия Польши в отношении Беларуси: официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Варшава оказывает давление на Минск, диктуя линию поведения и открыто поддерживает, в том числе финансово, белорусские оппозиционные силы. В свою очередь президент республики Александр Лукашенко на встрече с политическим активом заявил, что Польша принимала участие в попытке дестабилизации ситуации в Беларуси, став площадкой для размещения оппозиционных медиаканалов.

 
Теги: Минск
 
 
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Польский премьер заявил: власти страны хотят, чтобы Россия для Беларуси оставалась ключевым партнером.
 
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