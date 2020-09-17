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Польша предлагает создать фонд для Беларуси в размере €1 млрд
17.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Польша предлагает сформировать для Беларуси стабилизационный фонд в размере не менее одного миллиарда евро, заявил в четверг в Вильнюсе премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
В плане, который Польша планирует внести на рассмотрение Еврокомиссии, говорится фонде, целью которого будет поддержание экономики республики.
"Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум один миллиард евро на этом этапе", – сообщил Моравецкий.
О России
По мнению премьера, в настоящее время позиция польских властей по поводу взаимодействия Беларуси и России такова: желательно, чтобы РФ оставалась ключевым партнером республики.
"Мы хотим, чтобы как можно скорее дошло до мирного разрешения этого спора (политического кризиса – Sputnik) в сотрудничестве с большим российским партнером, который сейчас является ключевым партнером для Беларуси", – сказал Моравецкий.
Ассоциация с ЕС
Глава польского правительства отметил, что сейчас рано говорить о соглашении об ассоциации Беларуси с ЕС.
"Сложно на данном этапе говорить о соглашении об ассоциации, поскольку пока не время", – заявил Моравецкий, уточнив, что соглашение предусматривает в первую очередь открытие экономики.
При этом премьер также отметил, что подписание такого документа имеет плюсы: льготы для ведения деятельности на территории Евросоюза и визовые послабления.
О БелАЭС
В вопросе функционирования Белорусской атомной станции Польша будет тесно сотрудничать с литовскими властями, заявил Моравецкий.
"Мы будем не только необычайно осторожны, но будем очень близко сотрудничать с литовскими коллегами, чтобы не нарушить интересы польских и интересов литовских", – сказал он.
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Польский премьер заявил: власти страны хотят, чтобы Россия для Беларуси оставалась ключевым партнером.
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