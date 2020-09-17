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В МИД РФ обсудили с американским послом политическую ситуацию в Беларуси
17.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен - Sputnik. Политические события в Беларуси обсудили заместитель главы МИД России Андрей Руденко и посол США в РФ Джон Салливан, сообщается на сайте ведомства.
По информации министерства, телефонный разговор состоялся по американской инициативе. Основное внимание стороны уделили последним событиям в Беларуси, а также ситуации в Нагорном Карабахе.
В МИД РФ в очередной раз подчеркнули недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы соседнего государства, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг.
"Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", – говорится в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи
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Российская сторона отметила недопустимость внешнего вмешательства в дела республики и перспективность конституционных реформ.
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