В МИД РФ обсудили с американским послом политическую ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Политические события в Беларуси обсудили заместитель главы МИД России Андрей Руденко и посол США в РФ Джон Салливан, сообщается на сайте ведомства.

По информации министерства, телефонный разговор состоялся по американской инициативе. Основное внимание стороны уделили последним событиям в Беларуси, а также ситуации в Нагорном Карабахе.

В МИД РФ в очередной раз подчеркнули недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы соседнего государства, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг.

"Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", – говорится в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подтвердил намерение провести конституционную реформу в стране.

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