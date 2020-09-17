Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 сентября. Литва и Польша подписали декларацию о стратегическом партнерстве и Беларуси. Документ был подписан 17 сентября в Вильнюсе премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом и его польским коллегой Матеушом Моравецким, сообщает Delfi .

"Мы поддерживаем стремление белорусского народа жить в свободной и демократической стране с управлением лидеров, которые бы были избраны на свободных и честных выборах", — говорится в декларации.

Сквернялис и Моравецкий призвали как можно быстрее провести в Беларуси свободные и демократические выборы.

В декларации утверждены меры по поддержке белорусов, которые стали жертвами репрессий и нуждаются в лечении или медицинской помощи. Поддержка также будет оказана студентам, ученым, представителям культуры и искусства, которые лишились работы из-за своих взглядов. "Учитывая это, Литва и Польша договорились еще более активно координировать эти усилия, в том числе и на всех международных форумах", — говорится в документе.

В декларации также отмечается, что стратегическое партнерство Литвы и Польши в последние годы усилилось "как качественно, так и количественно". Страны обязуются продолжать развивать сотрудничество "в сферах безопасности, бизнеса, экономики, национальных меньшинств, культуры, образования, молодежных обменов, научных исследований и в других областях".

"Особое внимание в отношениях двух стран мы уделим исторической памяти и не будем мириться с дерзкими попытками некоторых государств переписать историю и иначе интерпретировать исторические факты", — говорится в декларации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительства Литвы и Польши подписали декларацию, содержащую меры по поддержке белорусского народа Минск, 17 сентября. Литва и Польша подписали декларацию о стратегическом партнерстве и Беларуси. Документ был подписан 17 сентября в Вильнюсе премьер-министром...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.