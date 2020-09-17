МИД Беларуси разочарован резолюцией Европарламента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Резолюция Европарламента носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса, прокомментировали принятие документа в пресс-службе МИД Беларуси.

Ранее в четверг Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующего руководства республики и силовиков. В документе говорится об осуждении белорусских властей и поддержке оппозиции. За утверждение резолюции проголосовали 574 европейских парламентариев, "против" выступили 37. Еще 82 представителя Европарламента воздержались.

"Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов", – отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД с сожалением констатировали, что процессы, протекающие в Беларуси, не находят понимания в Европарламенте, который оторван от реальной жизни, за что подвергается критике в том числе и внутри самого Евросоюза.

"Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", – отметили в пресс-службе.

Официальный Минск считает, что евродепутатам не помешают простые знания международных правовых норм и уважение к суверенитету других государств.

"Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией", – обратили внимание в МИД.

В этой связи белорусские власти обращают внимание, что призывы к санкциям и сворачиванию сотрудничества для интересов граждан ЕС и Беларуси носят ущербный характер. При этом европейские парламентарии в отличие от бизнеса и простых европейцев на себе это не ощутят.

"Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента", – призвали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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