МИД России: Москва уважает выбор белорусского народа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Москва уважает выбор народа Беларуси, это касается и тех, кто голосовал за действующего президента Александра Лукашенко, и тех, кто поддержал других кандидатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выступаем за то, чтобы урегулирование ситуации происходило в спокойном ключе через внутрибелорусский диалог, без подсказок и, конечно, особенно без давления извне. Недопустимо навязывание односторонних посреднических услуг и содействия", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси. Официальный представитель российского МИД добавила, что в Москве рассчитывают на скорейшую нормализацию обстановки и уважает позицию братского народа, выраженную в ходе выборов.

Захарова также коснулась вопроса выделения Минску кредита на 1,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что Россия прорабатывает предоставление кредита в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году.

"Также стартовала работа по реализации договоренностей саммита в Сочи, это касается выделения Белоруссии кредитования в размере полутора миллиардов долларов. В конструктивном ключе будут решены вопросы поставок российских энергоносителей, активизирована работа профильных ведомств по восстановлению транспортного сообщения между нашими странами", - сказала Захарова на брифинге.

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