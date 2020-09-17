Лукашенко назначил новых уполномоченных в регионы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил своих представителей в Брестской и Могилевской областях, об этом в четверг сообщила пресс-служба президента.

Госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем президента в Брестской области, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак - в Могилевской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Андрей Равков , выполнявший обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Брестской области, от этой должности освобожден.

Напомним, недавно Лукашенко освободил Равкова и от должности госсекретаря Совета безопасности, назначив на нее экс-председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Анатолий Сивак в начале сентября был назначен вице-премьером.