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Лукашенко назначил новых уполномоченных в регионы
17.09.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил своих представителей в Брестской и Могилевской областях, об этом в четверг сообщила пресс-служба президента.
© Sputnik / Виктор Толочко
Госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем президента в Брестской области, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак - в Могилевской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Напомним, недавно Лукашенко освободил Равкова и от должности госсекретаря Совета безопасности, назначив на нее экс-председателя КГБ Валерия Вакульчика.
Анатолий Сивак в начале сентября был
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Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем президента в Брестской области, Анатолий Сивак - в Могилевской.
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