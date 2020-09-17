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Лукашенко назначил новых уполномоченных в регионы

17.09.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил своих представителей в Брестской и Могилевской областях, об этом в четверг сообщила пресс-служба президента.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем президента в Брестской области, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак - в Могилевской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Андрей Равков, выполнявший обязанностей уполномоченного представителя главы государства в Брестской области, от этой должности освобожден.

Напомним, недавно Лукашенко освободил Равкова и от должности госсекретаря Совета безопасности, назначив на нее экс-председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Анатолий Сивак в начале сентября был назначен вице-премьером.

 
Теги: Минск
 
 
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Валерий Вакульчик назначен уполномоченным представителем президента в Брестской области, Анатолий Сивак - в Могилевской.
 
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