Лавров высказался о заявлениях Тихановской, провоцирующих много вопросов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Заявления экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провоцируют много вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации – это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров в эфире телеканала RTVI.

По словам главы МИД РФ, "те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность".

Лавров подчеркнул: хотелось бы, что Тихановская и белорусская оппозиция смогли противостоять антироссийскому манипулированию.

Конституционная реформа

Российский министр также прокомментировал конституционную реформу, о которой неоднократно заявлял президент республики Александр Лукашенко. По словам Лаврова, нужны конкретные предложения о сроках ее начала, а к этому процессу должны быть подключены представители всех слоев белорусского общества.

"На мой взгляд он (Лукашенко - Sputnik) предложил очень перспективную идею - конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой", - сказал Лавров.

Он напомнил, что белорусский лидер заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы. По мнению министра, это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог.

"Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Беларуси Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту свою инициативу", - отметил глава российского МИД.

Соседи Минска пытаются использовать оппозицию

Лавров обратил внимание на действия соседей Беларуси – Польши и Литвы, - которые пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию.

"Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Беларуси - Sputnik), ну и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом "втемную", - заявил Лавров.

В этой связи министр снова упомянул Тихановскую, которая "говорит не своим голосом". "Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Беларуси. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом", - отметил глава МИД РФ.

Ситуация нормализуется

Лавров предположил, что в скором времени ситуация в Беларуси нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов Москвы и Минска возобновится.

"Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов, но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится", - заявил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что результат этой работы по интеграции "будет выглядеть так, как договорятся наши страны".

"Работа идет, она опирается на Союзный договор 1999 года", - напомнил министр.

По его словам "все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу".