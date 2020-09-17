В ОБСЕ появилась экспертная миссия по ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Семнадцать стран ОБСЕ создали независимую экспертную миссию для изучения ситуации с правами человека в Беларуси, сообщила в четверг миссия США при ОБСЕ.

"Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Беларуси. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией", - говорится в пресс-релизе американской миссии.

"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года ("московский механизм"), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы", - процитировал совместное заявление 17 стран постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

По мнению дипломатов, задачей миссии будет проверка информации о нарушениях прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами.

Напомним, также в четверг Европарламент принял официальный документ по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и силовиков.

Комментируя эту резолюцию, в МИД Беларуси заявили, что она носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса, а также констатировали, что процессы, протекающие в республике, не находят понимания в Европарламенте, который оторван от реальной жизни, за что подвергается критике в том числе и внутри самого Евросоюза.

Что такое "московский механизм"

"Московский механизм" ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами - участниками организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам - участникам ОБСЕ формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением на их собственной территории или на территории другого государства - участника ОБСЕ. БДИПЧ поручено предоставлять поддержку в применении "московского механизма".