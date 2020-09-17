Лукашенко заявил, что закрывает границу с Польшей и Литвой

Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена белорусскими войсками. Об этом сегодня, 17 сентября, заявил Александр Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», - заявил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что он не агрессор, вырос в деревне, где все друг друга защищали и помогали друг другу, и не хочет, чтобы страна воевала.

Он заявил, что хочет обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне». Лукашенко призвал женщин не волноваться, так как «мужики решат эту проблему».

Вместе с тем он отметил, что сегодня «ситуация очень непростая», «ситуация всей Европы решается здесь», и если страна сейчас дрогнет, то «погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки».