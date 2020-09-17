МИД гневно отреагировал на резолюцию Европарламента

размещен на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства. В МИД Беларуси прокомментировали резолюцию Европарламента по ситуации в республике. Текст заявленияна официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

В частности, в заявлении говорится о разочаровании в том, как Европарламент, который позиционирует себя серьезной, объективной и демократической структурой, «не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов».

В ведомстве уточнили, что убедились в непонимании европарламентариями происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности их от реалий.

«Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса», - говорится в заявлении.

В МИД считают, что членам Европарламента не хватает минимальных знаний международного права и уважения суверенитета других государств, и эти знания могли бы гораздо больше поспособствовать прогрессу в отношениях Беларуси и ЕС, чем «продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией».

Кроме того, в ведомстве считают очевидной ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов жителей Европы и Беларуси.

принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Согласно документу, парламентарии не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от Европейского союза введения санкций против него и поддерживающих его россиян. Ранее стало известно, что Европарламентпо ситуации в Беларуси. Согласно документу, парламентарии не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от Европейского союза введения санкций против него и поддерживающих его россиян.

он набрал 80,1% голосов . В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК,. В первые дни акциисиловиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.