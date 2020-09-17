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МИД гневно отреагировал на резолюцию Европарламента

18.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В МИД Беларуси прокомментировали резолюцию Европарламента по ситуации в республике. Текст заявления размещен на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
 
В частности, в заявлении говорится о разочаровании в том, как Европарламент, который позиционирует себя серьезной, объективной и демократической структурой, «не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов».
 
В ведомстве уточнили, что убедились в непонимании европарламентариями происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности их от реалий.
 
«Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса», - говорится в заявлении.
 
В МИД считают, что членам Европарламента не хватает минимальных знаний международного права и уважения суверенитета других государств, и эти знания могли бы гораздо больше поспособствовать прогрессу в отношениях Беларуси и ЕС, чем «продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией».
 
Кроме того, в ведомстве считают очевидной ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов жителей Европы и Беларуси.
 
Ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Согласно документу, парламентарии не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от Европейского союза введения санкций против него и поддерживающих его россиян.
 
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
 
Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
 
 
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В МИД Беларуси прокомментировали резолюцию Европарламента по ситуации в республике. Текст заявления размещен на официальном сайте белорусского...
 
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