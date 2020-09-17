Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на женском форуме "За Беларусь" в Минске заявил, что страна "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

Мероприятие прошло в четверг вечером в "Минск-Арене" и собрало более 10 тысяч человек со всех уголков страны.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко на женском форуме.

Президент также обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины остановить своих безумных политиков и не дать развязаться войне.

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!" - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что он - не агрессор, а очень мирный человек.

"Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал, как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры", - отметил Лукашенко.

Президент добавил, что сегодня в республике непростая ситуация – "ситуация всей Европы решается здесь".

"Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем не много приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", - подчеркнул президент.

Лукашенко заключил, что, если Беларусь сейчас дрогнет – "погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки".

Также во время выступления перед участницами женского форума глава государства высказался на тему прошедших президентских выборов, отметив, что фальсификации на них не было.

"Хочу сказать, чтобы не парились ни в России, ни в Беларуси: мы провели выборы наши по Конституции, законам нашей страны, нам не нужно ваше признание. Выборы состоялись, и они законны", - подчеркнул Лукашенко.

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