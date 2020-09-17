Лукашенко: клянусь, никакого вранья на выборах не было

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на женском форуме "За Беларусь!", который проходит вечером в "Минск-Арене".

Выборы состоялись, и они законны

Глава государства коснулся темы прошедших в августе президентских выборов и отметил, что они были проведены по Конституции и законам страны. Напомним, за действующего президента проголосовали 80,1% избирателей.

"Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80 процентов", - сказал Лукашенко.

Но, по словам главы государства, "им не нужны были итоги выборов". Он обратил внимание на то, что сегодня Европарламент принял резолюцию по ситуации в республике. В своем документе евродепутаты призвали потребовали ввести санкции против официального Минска.

"Хочу сказать, чтобы не парились ни в России, ни в Беларуси: мы провели выборы наши по Конституции, законам нашей страны, нам не нужно ваше признание. Выборы состоялись, и они законны", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусская "гуайдиха"

Глава государства подробно разобрал сценарий протестных акций, которые начались в день выборов, 9 августа. По его словам, все началось еще до того, как закрылись избирательные участки. "На 69 участках в Минске работа была блокирована. Мне пришлось приказать армии, чтобы их (членов избирательных комиссий - Sputnik) эвакуировали на бронемашинах. Это неприемлемо, с этого все началось. Я не мог этого терпеть", - заявил он.

Лукашенко в очередной раз обратил внимание, что сотрудники ОМОН "сорвали блицкриг".

Когда не удалось "захватить власть сходу, смять столицу, поднять всю страну", по словам президента, на улицы вышли "красивые девушки с белыми цветами в белых платьях", которые хотели показать, что акции протеста проходят мирно, после того, как их остановили на улицах и площадях. Но и этот этап, отметил Лукашенко, не удался. "Потому что, кроме тех девчонок, еще есть вы, которые приехали сегодня и сказали свое слова", - отметил президент.

"Тогда на затухании протестного действия, его надо было возродить. Нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим и ответим жестоко. Все ринулись ко Дворцу Независимости. Надо было его взять штурмом. Провалился и этот этап. Мы терпели", - продолжил он.

Следом, по словам президента, последовали следующий этап - "жестокое внешнее политическое, финансовое и дипломатическое давление". "Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую "гуайдиху" (речь идет об экс-кандидате в президенты Светлане Тихановской и Хуане Гуайдо, которого на Западе признали президентом Венесуэлы - Sputnik) и объявили ее президентом", - заявил глава государства.

"И вы посмотрите, как эстафету передали от Литвы в Польшу, от Польши - в Украину. И здесь не получилось", - сказал он.

А сегодня, напомнил Лукашенко, в Брюсселе "взорвали, как они считают, термоядерную бомбу". "Европарламент не признал наши выборы", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас "в их арсенале осталось совсем немного приемом, чтобы развязать горячую войну".

Закрытие границ

В этой связи глава государства заявил, что "мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада ". "Прежде всего - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят на западе нашей страны, "Славянское братство", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что "в связи с острой ситуацией" учения пройдут в два этапа. Второй этап, особо отметил Лукашенко, будет посвящен белорусским женщинам. В ответ собравшиеся начали скандировать "Спасибо!"

Обращение к "безумным политикам"

В конце своего выступления Лукашенко отметил: "Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал, как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры".

"Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому я сегодня перед этим залом хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков! Не дайте развязаться войне!" - заявил Лукашенко.

Вместе с тем, белорусский лидер заверил, что "мы, мужики, решим эту проблему".

Обращаясь к участницам форума, Лукашенко попросил их рассказать, когда они вернуться домой, что происходит на самом деле. "Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной решается здесь. Нельзя довести до горячей войны! Мы стоим на гране катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", - сказал он.