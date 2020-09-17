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Необходим диалог: дипломаты Беларуси и Швейцарии поговорили по телефону

18.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в телефонном разговоре с заместителем государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг обсудили ситуацию, сложившуюся после президентских выборов в Беларуси.

© Sputnik / Александр Вильф
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По информации пресс-службы МИД Беларуси, разговор состоялся по инициативе шведской стороны.

"Стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

Представителями обоих государств констатирована необходимость открытого диалога с целью продолжения конструктивного сотрудничества.

Ранее в четверг Европарламент принял официальный документ по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители МИД Беларуси и Федерального департамента иностранных дел Швейцарии обсудили ситуацию после выборов в Беларуси.
 
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