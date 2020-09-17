Необходим диалог: дипломаты Беларуси и Швейцарии поговорили по телефону

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в телефонном разговоре с заместителем государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг обсудили ситуацию, сложившуюся после президентских выборов в Беларуси.

По информации пресс-службы МИД Беларуси, разговор состоялся по инициативе шведской стороны.

"Стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

Представителями обоих государств констатирована необходимость открытого диалога с целью продолжения конструктивного сотрудничества.

Ранее в четверг Европарламент принял официальный документ по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и силовиков.