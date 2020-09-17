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Необходим диалог: дипломаты Беларуси и Швейцарии поговорили по телефону
18.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в телефонном разговоре с заместителем государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг обсудили ситуацию, сложившуюся после президентских выборов в Беларуси.
© Sputnik / Александр Вильф
По информации пресс-службы МИД Беларуси, разговор состоялся по инициативе шведской стороны.
"Стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.
Представителями обоих государств констатирована необходимость открытого диалога с целью продолжения конструктивного сотрудничества.
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Представители МИД Беларуси и Федерального департамента иностранных дел Швейцарии обсудили ситуацию после выборов в Беларуси.
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