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МИД Беларуси отметило агрессивный характер резолюции Европарламента

18.09.2020 19:46 — Новости Политики |  
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Европарламент сегодня проголосовал за резолюцию, призывающую структуры Европейского союза ввести жесткие санкции против представителей властей Беларуси. Среди рекомендаций  увеличение финансирования гражданского общества страны, приостановка переговоров о приоритетах европейского партнерства и прекращение кредитование Европейским инвестиционным банком и ЕБРР. Отмечается, что принятый документ относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-участников. 

В Беларуси расценили заявление Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в нашей стране. В заявлении МИДа сказано, что документ носит "явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса": 

"Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов. К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС. Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса".

МИД также призвал Европарламент задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность Беларуси, чем внести вклад в устойчивое развитие своего же европейского континента. 

В Москве раскритиковали резолюцию Европарламента 

Отреагировала и Москва. Там раскритиковали резолюцию Европарламента как поддержку белорусской оппозиции. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал документ "бесцеремонным вмешательством в белорусские дела, неприкрытым и циничным, как бы оно ни прикрывалось рассуждениями о демократии".

 
 
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Европарламент сегодня проголосовал за резолюцию, призывающую структуры Европейского союза ввести жесткие санкции против представителей властей Беларуси. Среди...
 
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