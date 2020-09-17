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В Москве раскритиковали резолюцию Европарламента

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси отметило агрессивный характер резолюции Европарламента Европарламент сегодня проголосовал за резолюцию, призывающую структуры Европейского союза ввести жесткие санкции против представителей властей Беларуси. Среди...

Европарламент сегодня проголосовал за резолюцию, призывающую структуры Европейского союза ввести жесткие санкции против представителей властей Беларуси. Среди рекомендаций увеличение финансирования гражданского общества страны, приостановка переговоров о приоритетах европейского партнерства и прекращение кредитование Европейским инвестиционным банком и ЕБРР. Отмечается, что принятый документ относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-участников.В Беларуси расценили заявление Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в нашей стране. В заявлении МИДа сказано, что документ носит "явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса":МИД также призвал Европарламент задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность Беларуси, чем внести вклад в устойчивое развитие своего же европейского континента.Отреагировала и Москва. Там раскритиковали резолюцию Европарламента как поддержку белорусской оппозиции. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал документ "бесцеремонным вмешательством в белорусские дела, неприкрытым и циничным, как бы оно ни прикрывалось рассуждениями о демократии".