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МИД Беларуси отметило агрессивный характер резолюции Европарламента
18.09.2020 19:46 — Новости Политики |
В Беларуси расценили заявление Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в нашей стране. В заявлении МИДа сказано, что документ носит "явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса":
"Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов. К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС. Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса".
МИД также призвал Европарламент задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность Беларуси, чем внести вклад в устойчивое развитие своего же европейского континента.
В Москве раскритиковали резолюцию ЕвропарламентаОтреагировала и Москва. Там раскритиковали резолюцию Европарламента как поддержку белорусской оппозиции. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал документ "бесцеремонным вмешательством в белорусские дела, неприкрытым и циничным, как бы оно ни прикрывалось рассуждениями о демократии".
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