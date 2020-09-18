Прокуратура: предупреждены 140 минчан, которые брали детей на акции протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Прокуратура Минска усилила надзор за общественным порядком в столице, уже штрафуют участников протестных акций, выносят предупреждения родителям, которые участвую в шествиях вместе с детьми, сообщили Sputnik в ведомстве.

Акции протеста начались 9 августа сразу после президентских выборов. Несогласные с официальными результатами ЦИК (по которым Лукашенко набрал больше 80% голосов) в течение уже почти шести недель выходят на улицы Минска и других городов страны.

"На основании поступивших данных, в том числе из СМИ, прокурорские работники приняли меры для укрепления общественного порядка и усиления надзора", – сообщили в пятницу в столичной прокуратуре.

В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей в Минске уже вынесено 140 официальных предупреждений, отметили в прокуратуре. И добавили, что "эта работа будет продолжена".

В ведомстве также отмечают, что продолжается установление тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми. В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо.

"Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии", – сообщили в прокуратуре.

Кроме этого организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм о пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС выполнили 87 выездов для снятия размещенных на зданиях конструкций, которые "нарушали архитектурно-планировочные решения" и создавали угрозу безопасности граждан.

"За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст.23.56 КоАП привлечено 11 физических и 26 юридических лиц", – уточнили прокуроры.

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