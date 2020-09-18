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Спикер Госдумы РФ: Европарламент вмешивается во внутренние дела Минска
18.09.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Резолюция Европарламента является вмешательством во внутренние дела Беларуси, сказал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в четверг Европейский парламент принял
В документе говорится об осуждении белорусских властей и поддержке оппозиции. За утверждение резолюции проголосовали 574 европейских парламентария, против выступили 37. Еще 82 представителя Европарламента воздержались.
"Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Беларуси", - приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты российского парламента.
По его мнению, принятое решение "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Беларуси".
Володин считает, что в республике действующие органы власти были избраны демократическим путем. Так в ноябре 2019 года прошли выборы в парламент, за которыми следили международные наблюдатели и подтвердили их легитимность.
"Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", - обратил внимание он.
В четверг вечером свое разочарование в связи с принятием данной резолюции Европарламентом высказал и МИД Беларуси, где обратили внимание, что этот документ "носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса".
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Представительный орган Европейского союза принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и...
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