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Спикер Госдумы РФ: Европарламент вмешивается во внутренние дела Минска

18.09.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Резолюция Европарламента является вмешательством во внутренние дела Беларуси, сказал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси разочарован резолюцией Европарламента

Ранее в четверг Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующего руководства республики и силовиков.

В документе говорится об осуждении белорусских властей и поддержке оппозиции. За утверждение резолюции проголосовали 574 европейских парламентария, против выступили 37. Еще 82 представителя Европарламента воздержались.

"Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Беларуси", - приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По его мнению, принятое решение "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Беларуси".

Володин считает, что в республике действующие органы власти были избраны демократическим путем. Так в ноябре 2019 года прошли выборы в парламент, за которыми следили международные наблюдатели и подтвердили их легитимность.

"Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", - обратил внимание он.

В четверг вечером свое разочарование в связи с принятием данной резолюции Европарламентом высказал и МИД Беларуси, где обратили внимание, что этот документ "носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса".

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Теги: Минск
 
 
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Представительный орган Европейского союза принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующей власти и...
 
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