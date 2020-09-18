В ОБСЕ создается группа для изучения ситуации с правами человека в Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 сентября. Семнадцать государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задействовали так называемый Московский механизм ОБСЕ для создания группы экспертов с целью изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента. Об этом заявил 17 сентября в Вене постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, сообщает ТАСС .



"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Белоруссии, а также предоставить рекомендации и советы", − процитировал Буш совместное заявление 17 стран ОБСЕ.



Подписи под заявлением поставили Бельгия, Дания, Великобритания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония. Они призвали будущую миссию экспертов предложить свои рекомендации Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу по возможным решениям вопросов, вызвавших обеспокоенность у группы указанных стран в Беларуси.



Отмечается также, что это уже второй случай создания подобной группы в отношении Беларуси − первый был предпринят после президентских выборов 2010 года.



"Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и белорусской делегацией в ближайшие дни по подготовке миссии, − заявил Нил Буш. − Экспертная миссия, один член которой в соответствии с пунктом 10 Московского документа может быть избран Республикой Беларусь, должна предоставить объективный и беспристрастный отчет, рекомендации и советы по этим вопросам".



Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками Организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам-членам ОБСЕ формировать специальные миссии из числа независимых экспертов для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением на их собственной территории или на территории другого государства-участника ОБСЕ.





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БелаПАН.