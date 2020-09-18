В ОБСЕ создается группа для изучения ситуации с правами человека в Беларуси

Минск, 18 сентября. Семнадцать государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задействовали так называемый Московский механизм ОБСЕ для создания группы экспертов с целью изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента. Об этом заявил 17 сентября в Вене постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, сообщает ТАСС.
"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Белоруссии, а также предоставить рекомендации и советы", − процитировал Буш совместное заявление 17 стран ОБСЕ.
Подписи под заявлением поставили Бельгия, Дания, Великобритания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония. Они призвали будущую миссию экспертов предложить свои рекомендации Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу по возможным решениям вопросов, вызвавших обеспокоенность у группы указанных стран в Беларуси.
Отмечается также, что это уже второй случай создания подобной группы в отношении Беларуси − первый был предпринят после президентских выборов 2010 года.
"Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и белорусской делегацией в ближайшие дни по подготовке миссии, − заявил Нил Буш. − Экспертная миссия, один член которой в соответствии с пунктом 10 Московского документа может быть избран Республикой Беларусь, должна предоставить объективный и беспристрастный отчет, рекомендации и советы по этим вопросам".
Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками Организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам-членам ОБСЕ формировать специальные миссии из числа независимых экспертов для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением на их собственной территории или на территории другого государства-участника ОБСЕ.