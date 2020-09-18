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Лукашенко о строительстве: чтобы тресты не были на побегушках у частников

18.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Предприятия в сфере строительства, которые обладают собственной базой производства, должны быть полностью загружены, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения ОАО "МАПИД".

На побегушках у частников

Белорусский лидер сказал, что иногда случались такие факты, что строительные тресты государственной формы собственности, обладающие собственной производственной площадкой, занимаются стройкой по заказу предпринимателей, которые получают основную часть дохода.

"Чтобы тресты не были на побегушках у частников. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров", - цитирует Лукашенко БелТА.

После чего президент добавил, что и частные, и государственные предприятия, которые имеют собственное производство, должны привлекаться к строительству жилья в первую очередь.

"Они должны быть загружены в первоочередном плане. В противном случае, зачем они создавали эти мощности?", - задал он риторический вопрос.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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