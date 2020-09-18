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Резолюцию Европарламента в Минске назвали примером политического высокомерия
18.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Резолюция Европарламента по Беларуси продемонстрировала наличие системного кризиса в европейских институтах и стала примером политического высокомерия, заявил в пятницу в Минске председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Накануне Европейский парламент
"Резолюция Европарламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия", - заявил Савиных журналистам.
"Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты", - сказал депутат.
По его словам, в Минске сожалеют, что "практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству".
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко (80,1% голосов). Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую и по ее инициативе создала Координационный совет по трансферу власти. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
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Белорусский парламентарий считает, что практика взвешенных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному...
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