Резолюцию Европарламента в Минске назвали примером политического высокомерия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Резолюция Европарламента по Беларуси продемонстрировала наличие системного кризиса в европейских институтах и стала примером политического высокомерия, заявил в пятницу в Минске председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующего руководства республики и представителей силовых структур. Резолюцию поддержали почти 575 европейских парламентариев, против выступили 37, более 80 европарламентария воздержались от голосования.

"Резолюция Европарламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия", - заявил Савиных журналистам.

"Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты", - сказал депутат.

По его словам, в Минске сожалеют, что "практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству".

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко (80,1% голосов). Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую и по ее инициативе создала Координационный совет по трансферу власти. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

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