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Запросы подготовлены: Минюст о перерегистрации политических партий

18.09.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Министерство юстиции Беларуси уже готово начать в ближайшее время кампанию по перерегистрации политических партий, но сроки пока не определены, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

О необходимости перерегистрировать все политические партии в Беларуси объявил на неделе президент Лукашенко, встречаясь с политическим активом страны. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Сроки проведения перерегистрации политических партий в настоящий момент не определены. Вместе с тем, Министерством юстиции уже подготовлены запросы, касающиеся соответствия политических партий законодательству РБ и собственным уставам", – сообщили Sputnik в Минюсте.

По словам собеседников агентства, все действующие на сегодняшний день политические партии в стране были зарегистрированы в период с 1992 по 2000 годы. Также они уточнили, что последняя перерегистрация политических партий состоялась в 1999 году на основании декрета президента № 2 от 26 января 1999 "О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений". Процесс занял около полугода.

Обязательная регистрация

В соответствии с действующим законодательством политические партии подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции. Для того, чтобы партия была зарегистрирована, необходимо провести учредительный съезд, на котором принимается решение о ее создании, утверждается название и устав, принимается программа и избираются органы политической партии, пояснили в Минюсте. 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Там также подчеркнули, что для перерегистрации партия должна будет пройти проверку соответствия политических партий требованиям и условиям, содержащимся в этом законе "О политических партиях".

Все просто

"Требования к политическим партиям известны и просты: для деятельности политической партии необходимо 1000 членов и наличие Минской городской и областных организационных структур в большинстве областей страны", – сказали в Минюсте. 

Также по словам собеседников агентства, должны соблюдаться периодичность проведения заседаний органов и сроки полномочий политических партий, деятельность партии должна соответствовать законодательству, собственному уставу и программе.

Особое внимание

Вместе с тем в министерстве отметили, что при перерегистрации политических партий "отдельное внимание будет уделено легитимности выборных органов и руководителей политических партий, то есть соблюдению определенных уставами партий сроков их избрания и переизбрания".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Там также сообщили, что в 2020 году к политическим партиям меры ответственности не применялись. "По состоянию на 18 сентября 2020 года документов о государственной регистрации какой-либо политической партии не имеется", – сказали в Минюсте. В настоящее время в стране зарегистрировано 15 политических партий.

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Теги: Минск
 
 
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Последняя перерегистрация политических партий в Беларуси проходила более 20 лет назад, после миллениума в стране не было зарегистрировано ни одной партии.
 
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