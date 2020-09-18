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Президент Беларуси хочет строить космодром "Восточный" в России

18.09.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает перспективным участие белорусских строителей в проектах в России, о чем он заявил в ходе посещения ОАО "МАПИД".

По его словам, в настоящее время в России активно строятся многие объекты, на которых могут быть задействованы белорусские специалисты. Одним из таких проектов может стать космодром "Восточный" в Амурской области. Про это даже шла речь в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Это очень хороший объект, и он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. В России (к сожалению для них и, может быть, к счастью для нас) этот интерес. Это наша перспектива, и там надо строить", - цитирует главу государства БелТА.

Сейчас "МАПИД" прикладывает усилия, чтобы шире присутствовать на большом строительном рынке России. Уже достигнуты договоренности по контракту на строительство в Обнинске Калужской области 10 жилых домов площадью 70 тыс. кв.м. Также идут переговоры о строительстве белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

Проблем возникнуть не должно

Ранее в феврале этого года Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым уже говорил, что Путин попросил помочь достроить космодром "Восточный".

© Sputnik / Максим Богодвид
Беларусь готова помочь России достроить космодром "Восточный"

Белорусский президент отметил, что рассказал своему российскому коллеге о встрече с Дмитрием Рогозиным (главой Роскосмоса – Sputnik), строительстве космодрома "Восточный", который нужно оперативно достраивать.

"Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень просил, чтобы мы помогли специалистами. Наше преимущество, что мы не разрушили с советских времен крупные компании строительные, они назывались тресты", – напомнил он.

Лукашенко сразу добавил, что президент России тоже просил помочь достроить космодром. "Говорит, там еще вторая и третья очереди будут. Поэтому мы можем туда перебросить два-три треста, которые могут работать под ключ: жилье, промышленные объекты. Я не думаю, что там большая специфика по космодрому".

По его мнению, проблем с качеством работы не должно возникнуть. Если возникнут нюансы по стартовой площадке, то помогут российские инженеры.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время белорусские специалисты уже участвуют в реализации строительных проектов в российских регионах и ведут переговоры об участии в новых.
 
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