Песков: контакты Путина и Лукашенко пока не планируются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Контакты президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

После выборов в августе президенты России и Беларуси провели несколько телефонных бесед. В понедельник, 14 сентября, в Сочи лидеры двух стран общались почти пять часов .

В ходе переговоров тет-а-тет Путин и Лукашенко затронули предоставление кредита, поставки энергоресурсов и поддержку республике на международной арене, а также ряд других актуальных для Минска вопросов.

"Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли на следующей неделе контакты между президентами.