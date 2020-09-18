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Песков: контакты Путина и Лукашенко пока не планируются
18.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Контакты президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© Sputnik / Алексей Никольский
После выборов в августе президенты России и Беларуси провели несколько телефонных бесед. В понедельник, 14 сентября, в Сочи лидеры двух стран
В ходе переговоров тет-а-тет Путин и Лукашенко затронули предоставление кредита, поставки энергоресурсов и поддержку республике на международной арене, а также ряд других актуальных для Минска вопросов.
"Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли на следующей неделе контакты между президентами.
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Президенты России и Беларуси провели встречу в Сочи в начале этой недели, теперь они могут связываться между собой оперативно в случае необходимости.
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