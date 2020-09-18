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Дебаты по Беларуси проходят в Совете ООН по правам человека

18.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Экстренные дебаты по Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) проходят в Женеве в пятницу. Требование об их проведении поступило 11 сентября от Германии, выступившей от имени ЕС.

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В ходе дебатов четыре страны – Беларусь, Россия, Китай и Венесуэла – заявили о нарушении регламента и призвали прекратить дебаты. Согласно заявлению представителей стран, СПЧ ООН нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика.

Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил о том, что страна "будет настаивать на основании нарушения правил процедур на исключении из записей дискуссии" выступлений упомянутых докладчиков.

Тихановская – о международном вмешательстве

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем обращении заявила о необходимости незамедлительного международного вмешательства.

"Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали", – заявила Тихановская.

Она также высказалась о необходимости разрешить въезд в Беларусь и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека, и призвала власти Беларуси разрешить кризис в республике мирным путем.

Любые внешние оценки выборов - вмешательство

Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал остановить трансляцию выступления Светланы Тихановской из-за нарушений правил дебатов.

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"Прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской", – сказал он.

Он также заявил о том, что Минск отвергает любые внешние оценки результатов президентских выборов и рассматривает их как вмешательство.

О политзаключенных и пострадавших

По словам Амбразевича, утверждение о наличии в стране политических заключенных не соответствует действительности.

"Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом", – подчеркнул он.

Постпред Беларуси добавил также, что власти опровергают все "неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных: зарегистрированных официальных заявлений об этом нет". Также, по его словам, не подтверждается и информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами.

О причине кризиса в Беларуси

Спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Беларуси Анаис Маран, выступая на заседании, высказала свое мнение о причинах политического кризиса в стране.

"На самом деле, стремление Александра Лукашенко остаться у власти после окончания нынешнего срока полномочий является главной причиной нынешнего политического тупика в Белоруссии", – сказала Маран.

По ее словам, власти "упорно отказываются" от диалога с оппозицией и гражданским обществом, что "было бы единственным способом примирения белорусского общества с его правительством".

Спецдокладчик заявила также о манипуляциях избирательным процессом во время выборов президента республики и подтасовке на этапе подсчета голосов.

"Имеющиеся документы свидетельствуют о том, что имела место грубая манипуляция (избирательным) процессом. Избирательное поле было "очищено", чтобы не допустить участия в выборах трех наиболее популярных кандидатов. За этим последовали подтасовки на этапе подсчета голосов", – утверждает Маран.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре страны заявили о нарушении правил дебатов, Тихановская высказалась о международном вмешательстве, а постпред Беларуси Амбразевич потребовал прервать ее...
 
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