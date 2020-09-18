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Колесникову до 8 ноября оставили под стражей в СИЗО Жодино
18.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Обвиняемая по делу о призывах к захвату власти Мария Колесникова будет находиться в СИЗО в следственной тюрьме в Жодино как минимум до 8 ноября, сообщил источник, знакомый с ходом расследования ее дела.
На этой неделе оппозиционному политику, которая является членом президиума Координационного совета, было
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Колесникову задержали и сразу применили к ней меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца – с 8 сентября по 8 ноября", – сообщил Sputnik в пятницу источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.
По его словам, "это обычная практика, когда прокурор дает санкцию на содержание обвиняемого под стражей сразу на два месяца". Санкция уголовной статьи, по которой задержана политик, в качестве наказания предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура 19 августа возбудила
"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.
По данному делу кроме Колесниковой задержаны еще два члена президиума Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.
Мария Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской,
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Санкция уголовной статьи, по которой задержана политик, в качестве наказания предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
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