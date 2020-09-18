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Колесникову до 8 ноября оставили под стражей в СИЗО Жодино

18.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Обвиняемая по делу о призывах к захвату власти Мария Колесникова будет находиться в СИЗО в следственной тюрьме в Жодино как минимум до 8 ноября, сообщил источник, знакомый с ходом расследования ее дела.

На этой неделе оппозиционному политику, которая является членом президиума Координационного совета, было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения – содержание под стражей. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Колесникову задержали и сразу применили к ней меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца – с 8 сентября по 8 ноября", – сообщил Sputnik в пятницу источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

По его словам, "это обычная практика, когда прокурор дает санкцию на содержание обвиняемого под стражей сразу на два месяца". Санкция уголовной статьи, по которой задержана политик, в качестве наказания предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС). Речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.

По данному делу кроме Колесниковой задержаны еще два члена президиума Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

Мария Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана 7 сентября. Она вместе с пресс-секретарем Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым находилась на границе Беларуси и Украины. 

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Теги: Минск
 
 
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Санкция уголовной статьи, по которой задержана политик, в качестве наказания предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
 
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