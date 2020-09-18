Послы ЕС в Минске призвали освободить заключенных по политическим мотивам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Европейские послы призвали власти Беларуси освободить всех, кто находится под стражей по политическим мотивам, об этом говорится в сообщении на официальной странице представительства ЕС в Facebook.

"Мы, главы работающих в Минске дипломатических миссий стран Европейского союза, призываем власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев", - обратились европейские дипломаты к белорусским властям.

При этом они выразили солидарность со всеми белорусскими политзаключенными, а именно несколькими десятками мужчин и женщин, которые оказались под стражей несправедливо за то, что отстаивали демократические свободы.

"С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими", - сообщили дипломаты.

В представительстве Евросоюза подчеркнули, что к мирному урегулированию кризиса в республике может привести только всеобъемлющий национальный диалог. При этом должны соблюдаться основные права и свободы белорусского народа, а также обеспечиваться демократические процедуры.

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