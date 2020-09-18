"Ездил в 2014 году участвовать в Евромайдане": силовики о Виталии Кузнечике

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 сен – Sputnik. Представители правоохранительных органов Витебской области сообщили некоторые подробности о поездке Виталия Кузнечика в Украину в 2014 году. По их словам, витеблянин в течение недели участвовал в Евромайдане. Ранее представители УВД Витебского облисполкома заявили, что действиям отца и сына Кузнечиков во время акции 6 сентября в Витебске дается правовая оценка.

"По нашим сведениям это было не первое участие Виталия Кузнечика в массовых акциях. С 16 по 23 февраля 2014 года он выезжал через границу с Россией, чтобы участвовать в украинском Евромайдане", – сообщил Sputnik источник в одном из силовых ведомств Витебской области.

Как отметил собеседник, при пересечении границы житель Витебска указывал, что хочет навестить родственников жены. По словам собеседника Sputnik, после возвращения Виталий заявлял, что в Беларуси желательно повторить украинский вариант. Но тогда он предполагал, что катализатором народных восстаний будет ввод технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности".

"Кузнечик владел несколькими точками по продаже одежды на одном из витебских рынков, также он входил в республиканское общественное объединение "Перспектива" (организация, созданная предпринимателями с целью защищать интересы ИП в отношениях с властью - Sputnik), поэтому этот вопрос был для него особенно актуален", – отметил источник.

Напомним, в пятницу 11 сентября жители Витебска – отец и сын Виталий и Владислав Кузнечики – приехали в столицу, чтобы попросить политического убежища в посольстве Швеции. После того, как их отказались пускать в дипмиссию, мужчины перебрались через забор .

С тех пор витебляне находятся на территории шведского посольства, их обеспечили едой и спальными местами. Сейчас Владислав и Виталий ждут, как разрешится их ситуация. Витебляне рассказали, что опасаются преследования именно за участие в акции 6 сентября, где против одного из них были применены физическая сила и спецсредства.