Дело координационного совета: Максим Знак объявил в СИЗО голодовку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Фигурант уголовного дела о призывах к смене власти, член президиума Координационного совета Максим Знак объявил головку в следственном изоляторе, сообщил Sputnik один из адвокатов, которые защищают политиков по данному делу.

"Сегодня Максиму и Илье (Максим Знак и Илья Салей - обвиняемые по данному делу) было предъявлено обвинение. Макс в знак несогласия с задержанием и обвинением объявил голодовку", - сообщил Sputnik адвокат.

По его словам, кроме того, что им предъявлено обвинение, определен и срок содержания под стражей - на два месяца - до 9 ноября.

Собеседник агентства также сообщил, что и Салей, и Знак находятся под стражей в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома.

Уголовное дело по факту создания Координационно совета возбуждено по ст. 361 УК Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу проходят три обвиняемых - кроме Знака и Салея еще и член КС Мария Колесникова.

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