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Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными
18.09.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 сентября. Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными
Минск, 18 сентября. Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными. "Мы выражаем...
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