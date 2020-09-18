Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 сентября. Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными.



"Мы выражаем солидарность со всеми политическими заключенными в Беларуси — несколькими десятками мужчин и женщин, несправедливо заключенными под стражу за защиту и отстаивание основных свобод и демократии, — говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства ЕС в Беларуси в "Фейсбуке". — С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими".



Главы дипмиссий стран ЕС призвали белорусские власти действовать в соответствии со своими международными обязанностями и освободить всех тех, кто в Беларуси был заключен в тюрьму в течение последних нескольких месяцев по политическим мотивам.



Дипломаты подчеркивают, что мирное и устойчивое урегулирование текущего кризиса может быть результатом только "всеобъемлющего национального диалога при полном соблюдении основных прав и свобод народа Беларуси и при полном обеспечении демократических процедур, которых требует народ Беларуси".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными Минск, 18 сентября. Аккредитованные в Беларуси европейские дипломаты объявили о запуске акции солидарности с белорусскими политзаключенными. "Мы выражаем...

Ирина Турчина, БелаПАН.