Санкции против Минска США и ЕС планируют озвучить на следующей неделе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. В начале или середине следующий недели США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Беларуси, заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая в пятницу в Атлантическом совете.

Вопрос санкций против руководства Беларуси американская сторона начала обсуждать с европейскими партнерами еще в августе, и сейчас он уже достаточно проработан.

"Мы рассчитываем выступить со скоординированным объявлением и посмотрим, сможем ли мы это сделать в начале или середине следующей недели", – сообщил Джордж Кент.

Напомним, в четверг Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующего руководства и силовиков. В то же время МИД Беларуси констатировал , что призывы к сворачиванию сотрудничества для интересов граждан ЕС и Беларуси носят ущербный характер. А российские депутаты расценили данное решение своих европейских коллег как "вмешательство во внутренние дела" Минска.

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