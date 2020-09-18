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Санкции против Минска США и ЕС планируют озвучить на следующей неделе
18.09.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. В начале или середине следующий недели США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Беларуси, заявил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая в пятницу в Атлантическом совете.
Вопрос санкций против руководства Беларуси американская сторона начала обсуждать с европейскими партнерами еще в августе, и сейчас он уже достаточно проработан.
"Мы рассчитываем выступить со скоординированным объявлением и посмотрим, сможем ли мы это сделать в начале или середине следующей недели", – сообщил Джордж Кент.
Напомним, в четверг Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси с требованием ввести санкции в отношении действующего руководства и силовиков. В то же время МИД Беларуси
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