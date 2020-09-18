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Беларусь в ответ на санкции примет меры в отношении иностранных СМИ
18.09.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен - Sputnik. Белорусская сторона в случае санкций со стороны Евросоюза, примет соответствующие ответные шаги, заявил в эфире телеканала СТВ министр иностранных дел Владимир Макей.
По его словам, в МИД Беларуси знают, что 21 сентября министры иностранных дел стран ЕС
© AFP 2020 / ALIK KEPLICZ
"Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами", - заверил глава внешнеполитического ведомства.
При этом он сделал акцент, что Минск находится в состоянии полной готовности, чтобы "дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия".
Макей заверил, что в случае введения ограничительных мер в отношении белорусских властей, официальный Минск будет вынужден принять "соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств".
"Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - пояснил глава МИД республики.
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Министерство иностранных дел в случае, если западные страны введут рестрикции, готово пойти на ответные шаги в отношении функционирования аккредитованных в...
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