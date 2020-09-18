Польша и Литва будут принимать «адекватные меры» в отношении Беларуси

Саулюс Сквернялис, сообщает Delfi. Литва собирается принять ответные меры в случае, если Минск решит закрыть литовско-белорусскую границу. Об этом сегодня заявил премьер-министр ЛитвыDelfi.

проинформировала пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов. Польша, в свою очередь, рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси,пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов.

По его словам, в случае закрытия границы в Литву не попадут и белорусские тягачи. «Видимо, это стало бы еще одним серьезным ударом по экономике страны. Я не думаю, что это будет сделано, но если будет, ответ будет адекватным», – отметил он.

Сквернялис сообщил, что на разные секторы эти решения окажут разное влияние, но это не будет для Литвы «очень серьезным ударом».

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля - это неадекватная реакция, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Такие заявления уже были и до этого - о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит - закрытие границ для грузов, людей или что-то еще», - сказал LRT в пятницу утром литовский министр.

Он напомнил, что экономика соседней страны находится «на грани банкротства», поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.

О чем говорили президенты Польши и Литвы

Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Пресс-служба сообщила, что политики «обсудили вопрос о санкциях против Беларуси», передает РИА Новости. Сегодня, 18 сентября, президент Литвыпровел телефонный разговор с президентом Польши. Пресс-служба сообщила, что политики «обсудили вопрос о санкциях против Беларуси»,РИА Новости.

«Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси, которое подвергается агрессии и политическим расправам», – говорится в сообщении.

«Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип: границы могут быть закрыты с обеих сторон», - сказал Науседа. Президенты отметили, что пока нет никаких активных действий, которые бы подтверждали заявления о закрытии границ. Движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке. Во время телефонного разговора главы Польши и Литвы говорили о поддержке демократии в Беларуси и о санкциях в отношении ее на уровне ЕС, при которых не пострадало бы общество этой страны.

Александр Лукашенко заявил , что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена белорусскими войсками. Напомним, что вчера, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена белорусскими войсками.

Фото: пресс-служба президента Литвы