ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша и Литва будут принимать «адекватные меры» в отношении Беларуси

18.09.2020 18:21 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Литва собирается принять ответные меры в случае, если Минск решит закрыть литовско-белорусскую границу. Об этом сегодня заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает Delfi.
 
Польша, в свою очередь, рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси, проинформировала пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов.
 
По его словам, в случае закрытия границы в Литву не попадут и белорусские тягачи. «Видимо, это стало бы еще одним серьезным ударом по экономике страны. Я не думаю, что это будет сделано, но если будет, ответ будет адекватным», – отметил он.
 
Сквернялис сообщил, что на разные секторы эти решения окажут разное влияние, но это не будет для Литвы «очень серьезным ударом».
 
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ и укрепление их контроля - это неадекватная реакция, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
 
«Такие заявления уже были и до этого - о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит - закрытие границ для грузов, людей или что-то еще», - сказал LRT в пятницу утром литовский министр. 
 
Он напомнил, что экономика соседней страны находится «на грани банкротства», поэтому все подобные шаги надо делать взвешенно и ответственно, иначе они принесут вред самой Беларуси.
 

О чем говорили президенты Польши и Литвы

Сегодня, 18 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Пресс-служба сообщила, что политики «обсудили вопрос о санкциях против Беларуси», передает РИА Новости.
 
«Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси, которое подвергается агрессии и политическим расправам», – говорится в сообщении.
 
«Я полагаю, что это провокация без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип: границы могут быть закрыты с обеих сторон», - сказал Науседа.
 
Президенты отметили, что пока нет никаких активных действий, которые бы подтверждали заявления о закрытии границ. Движение через пункты пропуска на границе Литвы и Беларуси происходит в обычном порядке.
 
Во время телефонного разговора главы Польши и Литвы говорили о поддержке демократии в Беларуси и о санкциях в отношении ее на уровне ЕС, при которых не пострадало бы общество этой страны.
 
Напомним, что вчера Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена белорусскими войсками.
 
Фото: пресс-служба президента Литвы
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва собирается принять ответные меры в случае, если Минск решит закрыть литовско-белорусскую границу. Об этом сегодня заявил премьер-министр Литвы Саулюс...
 
Новости дня
Новости политики
 
Санкции против Минска США и ЕС планируют озвучить на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика