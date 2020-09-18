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Комплексные вопросы развития жилищного строительства

18.09.2020 19:46 — Новости Политики |  
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Все аспекты развития жилищного строительства:   от насущных задач обеспечения жильем очередников  до запуска новых проектов застройки. Президент посетил крупнейшее строительное предприятие страны. МАПИД сегодня держит цены на рынке  (квадратный метр не превышает 630 долларов в эквиваленте) и решает социальные задачи (в среднем 80 %  квартир  возводит для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей). Президенту в целом  доложили  о выполнении программы жилищного строительства. Темпы застройки сокращать  не намерены. Наоборот, объемы поэтапно нарастят  на 100 тысяч квадратных метров каждый год, чтобы к 2025  выйти на 4,5 миллиона квадратов по стране. Для сравнения: в последние годы  цифра  ежегодного ввода жилья  составляла порядка 4 миллионов. То есть рост обеспечат практически на 10 %. Но Александр Лукашенко акцентирует: наращивание темпов  должно в меньшей степени коснуться столицы. Равномерная застройка в разрезе регионов  - вот то, на что нацеливают стройотрасль в перспективе. 

В Беларуси нарастят темпы строительства жилья 

Строители рассказали президенту и о других задачах.  Так, с будущего года  в Беларуси рассчитывают ускориться в обеспечении жильем больших семей (они не должны числиться в очередниках больше года).  Вырастут объемы строительства с господдержкой.  В течение пяти лет  каждый третий квадратный метр в стране  получит такой статус.  Кратно прирастет и возведение жилья на электричестве  -  до 30 %. Ввод БелАЭС  открывает перспективы. Мощности строительных организаций позволяют не только справиться с внутренней нагрузкой, но и выполнять экспортные задачи. 



Президенту показали новую продукцию предприятия, в том числе проекты коттеджной застройки.  Тренд на индивидуальное жилье очевиден. Такого   порядка 40 %. И спрос растет, особенно в столичном регионе. После  Александру Лукашенко  подарили сертификат  на двухкомнатную квартиру.  Президент передал его семье военнослужащего, отметив, что подарок  государственный,  и он  не в праве принимать такие.  Все подробности  в наших вечерних выпусках. 

 
 
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Все аспекты развития жилищного строительства:   от насущных задач обеспечения жильем очередников  до запуска новых проектов застройки. Президент посетил...
 
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