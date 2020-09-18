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Комплексные вопросы развития жилищного строительства
18.09.2020 19:46 — Новости Политики |
В Беларуси нарастят темпы строительства жильяСтроители рассказали президенту и о других задачах. Так, с будущего года в Беларуси рассчитывают ускориться в обеспечении жильем больших семей (они не должны числиться в очередниках больше года). Вырастут объемы строительства с господдержкой. В течение пяти лет каждый третий квадратный метр в стране получит такой статус. Кратно прирастет и возведение жилья на электричестве - до 30 %. Ввод БелАЭС открывает перспективы. Мощности строительных организаций позволяют не только справиться с внутренней нагрузкой, но и выполнять экспортные задачи.
Президенту показали новую продукцию предприятия, в том числе проекты коттеджной застройки. Тренд на индивидуальное жилье очевиден. Такого порядка 40 %. И спрос растет, особенно в столичном регионе. После Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент передал его семье военнослужащего, отметив, что подарок государственный, и он не в праве принимать такие. Все подробности в наших вечерних выпусках.
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Все аспекты развития жилищного строительства: от насущных задач обеспечения жильем очередников до запуска новых проектов застройки. Президент посетил...
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