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В Беларуси нарастят темпы строительства жилья

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комплексные вопросы развития жилищного строительства Все аспекты развития жилищного строительства: от насущных задач обеспечения жильем очередников до запуска новых проектов застройки. Президент посетил...

Все аспекты развития жилищного строительства: от насущных задач обеспечения жильем очередников до запуска новых проектов застройки. Президент посетил крупнейшее строительное предприятие страны. МАПИД сегодня держит цены на рынке (квадратный метр не превышает 630 долларов в эквиваленте) и решает социальные задачи (в среднем 80 % квартир возводит для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей). Президенту в целом доложили о выполнении программы жилищного строительства. Темпы застройки сокращать не намерены. Наоборот, объемы поэтапно нарастят на 100 тысяч квадратных метров каждый год, чтобы к 2025 выйти на 4,5 миллиона квадратов по стране. Для сравнения: в последние годы цифра ежегодного ввода жилья составляла порядка 4 миллионов. То есть рост обеспечат практически на 10 %. Но Александр Лукашенко акцентирует: наращивание темпов должно в меньшей степени коснуться столицы. Равномерная застройка в разрезе регионов - вот то, на что нацеливают стройотрасль в перспективе.Строители рассказали президенту и о других задачах. Так, с будущего года в Беларуси рассчитывают ускориться в обеспечении жильем больших семей (они не должны числиться в очередниках больше года). Вырастут объемы строительства с господдержкой. В течение пяти лет каждый третий квадратный метр в стране получит такой статус. Кратно прирастет и возведение жилья на электричестве - до 30 %. Ввод БелАЭС открывает перспективы. Мощности строительных организаций позволяют не только справиться с внутренней нагрузкой, но и выполнять экспортные задачи.Президенту показали новую продукцию предприятия, в том числе проекты коттеджной застройки. Тренд на индивидуальное жилье очевиден. Такого порядка 40 %. И спрос растет, особенно в столичном регионе. После Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент передал его семье военнослужащего, отметив, что подарок государственный, и он не в праве принимать такие. Все подробности в наших вечерних выпусках.