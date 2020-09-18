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Президент требует активнее развивать строительство в городах - спутниках Минска

18.09.2020 19:46 — Новости Политики |  
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Президент  требует активнее развивать жилищное строительство в городах - спутниках Минска. Не перенаселять столицу – на этом  заострил внимание Александр Лукашенко  во время посещения ОАО "МАПИД". Речь шла не только о технологиях и новой продукции предприятия, но и в целом  о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси. За пять лет построено более 6 миллионов квадратных метров жилья. В этом году введут в эксплуатацию еще 4 миллиона. В рамках поручений главы государства  многодетные семьи, изъявившие желание  улучшить жилищные условия, будут находиться на учете нуждающихся не более года. Кроме того, в стране реализуются задания  по арендному жилью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Не перенаселять столицу!"

Президент требует активнее развивать строительство в городах - спутниках Минска


По завершении посещения предприятия Александру Лукашенко подарили сертификат  на двухкомнатную квартиру, а он отдал его семье военнослужащего, заметив, что этот подарок  государственный и президент  не имеет права  принимать такие. Следите за подробностями  в наших следующих выпусках. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент  требует активнее развивать жилищное строительство в городах - спутниках Минска. Не перенаселять столицу – на этом  заострил внимание Александр...
 
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