|
Президент требует активнее развивать строительство в городах - спутниках Минска
18.09.2020 19:46 — Новости Политики |
Минска. Не перенаселять столицу – на этом заострил внимание Александр Лукашенко во время посещения ОАО "МАПИД". Речь шла не только о технологиях и новой продукции предприятия, но и в целом о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси. За пять лет построено более 6 миллионов квадратных метров жилья. В этом году введут в эксплуатацию еще 4 миллиона. В рамках поручений главы государства многодетные семьи, изъявившие желание улучшить жилищные условия, будут находиться на учете нуждающихся не более года. Кроме того, в стране реализуются задания по арендному жилью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Не перенаселять столицу!"
По завершении посещения предприятия Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру, а он отдал его семье военнослужащего, заметив, что этот подарок государственный и президент не имеет права принимать такие. Следите за подробностями в наших следующих выпусках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент требует активнее развивать жилищное строительство в городах - спутниках Минска. Не перенаселять столицу – на этом заострил внимание Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)