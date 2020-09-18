Минск может ответить ЕС санкциями и выходом из международных организаций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Беларусь может ответить Евросоюзу санкциями и поставить вопрос о выходе из международных организаций, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия ЕС соответствующего решения, сказал министр иностранных дел республики.

"Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных Евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС", - заявил Макей.

Он отметил, что существует и другой набор "совершенно радикальных мер", на которые может пойти Беларусь если ее вынудят.

"Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла", - заверил Макей.

Не доводите до черты

Министр в ходе своего выступления призвал зарубежных политиков задуматься, остановиться и попытаться здраво оценить ситуацию в республике, чтобы не доводить ее до той черты, когда вернуться назад уже будет невозможно.

"Глава белорусского государства не раз говорил, что соседи даны нам от Бога, мы обречены жить вместе, поэтому мы должны искать пути решения всех проблем в конструктивном нормальном русле. К сожалению, в последнее время мы не видим таких конструктивных подходов со стороны наших соседей, в первую очередь, со стороны Литвы и Польши… Хотелось бы, чтобы все-таки мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно, здраво оценить ситуацию и не доводить ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно", - сказал Макей.

Что будет дальше?

Глава МИД рассказал и о конституционной реформе, которая планируется в республике. По его словам, политические партии должны играть определенную роль в обществе, но они не должны быть искусственно созданными и деструктивными.

"Президент Беларуси заявил о том, что готовится предложение о внесении поправок в конституцию… Думаю, что будут внесены определенные предложения по совершенствованию политической системы. В моем понимании политические партии должны играть определенную роль в обществе", - уточнил Макей.

Он добавил, что партии не должны быть "искусственно созданными", в его понимании это политические силы с конкретными целями и определенным количеством членов, тогда это будет нормально функционирующая политическая схема.

"Вопрос только в том, какую роль должны играть эти партии. Если это будет лишь деструктивная роль, направленная на то, чтобы уничтожать все и вся, что было сделано до этого, или поливать грязью, тогда какой смысл функционирования этих партий?" - сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что пришло время предпринять ряд шагов, направленных на развитие внутриполитической системы в рамках конституционной реформы, которая инициирована президентом республики.

Читайте также: