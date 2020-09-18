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Минск может ответить ЕС санкциями и выходом из международных организаций

19.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Беларусь может ответить Евросоюзу санкциями и поставить вопрос о выходе из международных организаций, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

Проект ответного санкционного списка для стран Евросоюза уже готов, Минск ожидает принятия ЕС соответствующего решения, сказал министр иностранных дел республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно, и персональные санкции в отношении представителей различных Евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас уже готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения ЕС", - заявил Макей.

Он отметил, что существует и другой набор "совершенно радикальных мер", на которые может пойти Беларусь если ее вынудят.

"Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла", - заверил Макей.

Не доводите до черты

Министр в ходе своего выступления призвал зарубежных политиков задуматься, остановиться и попытаться здраво оценить ситуацию в республике, чтобы не доводить ее до той черты, когда вернуться назад уже будет невозможно.

© CC0 / Pexels
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"Глава белорусского государства не раз говорил, что соседи даны нам от Бога, мы обречены жить вместе, поэтому мы должны искать пути решения всех проблем в конструктивном нормальном русле. К сожалению, в последнее время мы не видим таких конструктивных подходов со стороны наших соседей, в первую очередь, со стороны Литвы и Польши… Хотелось бы, чтобы все-таки мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно, здраво оценить ситуацию и не доводить ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно", - сказал Макей.

Что будет дальше?

Глава МИД рассказал и о конституционной реформе, которая планируется в республике. По его словам, политические партии должны играть определенную роль в обществе, но они не должны быть искусственно созданными и деструктивными.

"Президент Беларуси заявил о том, что готовится предложение о внесении поправок в конституцию… Думаю, что будут внесены определенные предложения по совершенствованию политической системы. В моем понимании политические партии должны играть определенную роль в обществе", - уточнил Макей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Он добавил, что партии не должны быть "искусственно созданными", в его понимании это политические силы с конкретными целями и определенным количеством членов, тогда это будет нормально функционирующая политическая схема.

"Вопрос только в том, какую роль должны играть эти партии. Если это будет лишь деструктивная роль, направленная на то, чтобы уничтожать все и вся, что было сделано до этого, или поливать грязью, тогда какой смысл функционирования этих партий?" - сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что пришло время предпринять ряд шагов, направленных на развитие внутриполитической системы в рамках конституционной реформы, которая инициирована президентом республики.

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Теги: Минск
 
 
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Министр призвал зарубежных политиков остановиться и задуматься, чтобы не довести ситуацию до "точки невозврата".
 
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