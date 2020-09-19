МИД РФ: Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Запад в ситуации с Беларусью нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"К сожалению, в контексте Беларуси мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов", - заявил Ильичев.

© Sputnik / Владимир Трефилов Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев

По его словам, "в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции".

"Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Беларуси, в том числе с задействованием "площадки" ООН", - подчеркнул Ильичев.

По его словам, любое международное содействие Беларуси должно оказываться исключительно по ее запросу.

"Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу",- сказал Ильичев.

Представитель МИД РФ отметил, что Москва "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров".

Ранее во время общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что республика может ответить Евросоюзу санкциями и поставить вопрос о выходе из международных организаций.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80% голосов. Сразу после объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста. Не согласные с официальными итогами считают, что результаты сфальсифицированы, а победила Светлана Тихановская. В первые дни протесты жестко разгоняли, были задержаны около семи тысяч человек. Начиная с 12 августа акции проходят мирно, в МВД сообщают о "точечных задержаниях" самых активных участников.

ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций , в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию над участниками протестных акций.

Совет ООН по правам человека ранее принял резолюцию по ситуации с протестами в Беларуси, которая призывает Лукашенко начать диалог с оппозицией. В пользу резолюции, представленной Германией от имени стран ЕС, высказалась 23 страны СПЧ ООН, против 2, воздержались 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были.

МИД республики назвал резолюцию надуманной, заявив, что она создает "опасный прецедент".

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