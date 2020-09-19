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МИД РФ: Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН
19.09.2020 10:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Запад в ситуации с Беларусью нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью
"К сожалению, в контексте Беларуси мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов", - заявил Ильичев.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев
По его словам, "в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции".
"Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Беларуси, в том числе с задействованием "площадки" ООН", - подчеркнул Ильичев.
По его словам, любое международное содействие Беларуси должно оказываться исключительно по ее запросу.
"Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления, решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу",- сказал Ильичев.
Представитель МИД РФ отметил, что Москва "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров".
Ранее во время общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что республика может ответить Евросоюзу санкциями и поставить
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80% голосов. Сразу после объявления результатов в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
ЕС в настоящее время согласовывает
Совет ООН по правам человека ранее принял резолюцию по ситуации с протестами в Беларуси, которая призывает Лукашенко начать диалог с оппозицией. В пользу резолюции, представленной Германией от имени стран ЕС, высказалась 23 страны СПЧ ООН, против 2, воздержались 22 страны. Все 17 поправок к резолюции, которые были представлены Россией и поддержаны рядом государств, приняты не были.
МИД республики назвал резолюцию надуманной, заявив, что она создает "опасный прецедент".
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Представитель российского ведомства также назвал возможные санкции в отношении Минска незаконными.
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