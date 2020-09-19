ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД высказался о возможном участии Тихановской в заседании СМИД ЕС

19.09.2020 15:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Минск оценивает возможное участие экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе как неуважение к гражданам республики, об этом заявил Sputnik начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД РФ: Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?" - подчеркнул он.

По словам официального представителя МИД, подобные шаги со стороны Евросоюза доказывают, что в данный момент реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси. "Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до Представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - отметил Глаз.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что участие экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в мероприятиях в Брюсселе - наглое и неприкрытое...
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД РФ: Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика