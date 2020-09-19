МИД высказался о возможном участии Тихановской в заседании СМИД ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Минск оценивает возможное участие экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе как неуважение к гражданам республики, об этом заявил Sputnik начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?" - подчеркнул он.

По словам официального представителя МИД, подобные шаги со стороны Евросоюза доказывают, что в данный момент реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси. "Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до Представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - отметил Глаз.