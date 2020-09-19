Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской и Науседы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Известные своими "политическими выходками" пранкеры Вован и Лексус разыграли председателя Европарламента Давида Сассоли, который пригласил их посетить Брюссель.

Пранкеры позвонили Сассоли, представившись экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской (ее озвучивала девушка) и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Стенограмму беседы они выложили в открытый доступ.

Сассоли поинтересовался у собеседников текущим положением дел в Беларуси, они в свою очередь спросили, будут ли санкции в отношении республики по линии Европарламента. В ответ глава ЕП пригласил Тихановскую в Брюссель.

"У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас", - сказал Сассоли. Он также пообещал обсудить возможный визит Тихановской с главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом Макалистером.