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Женский марш солидарности вновь проходит в центре Минска

19.09.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 сентября. Ставший уже традиционным субботний женский марш солидарности проходит 19 сентября в центре Минска.

В соцсетях акция анонсировалась как "Блестящий марш женской солидарности", а его участницам предлагалось взять с собой "мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты".

К 15.00 неподалеку от Комаровского рынка рядом с торговым центром "Пассаж" собралось несколько десятков человек, преимущественно женщины, в том числе известная активистка Нина Багинская. Постепенно количество участниц акции заметно увеличилось.

К 15.15 собравшиеся двинулись шествием по улицам вдоль Комаровского рынка, число участниц акции превысило тысячу человек. Собравшиеся аплодируют и скандируют лозунги: "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Трибунал!", "Надоел!", "Где наша Маша?" и другие. Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналят.

До начала акции на проезжей части стояли два автозака, однако они уехали. К журналистам подходили сотрудники милиции в форме, фотографировали удостоверения и предупреждали о том, чтобы работали на безопасном от силовиков и участников акции расстоянии в 50 метров.

Микроавтобусы стоят напротив собравшихся на улице Хоружей. На улице Красной возле площади Якуба Коласа стоят шесть автозаков и еще несколько микроавтобусов.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.    

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 сентября. Ставший уже традиционным субботний женский марш солидарности проходит 19 сентября в центре Минска. В соцсетях акция анонсировалась как...
 
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