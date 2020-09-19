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МИД России назвал санкции ЕС вмешательством во внутренние дела Беларуси

19.09.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Возможное введение санкций Евросоюза в отношении Беларуси является нелегитимным и может расцениваться как вмешательство во внутренние дела республики, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела", - пояснила она.

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская оппозиция формирует группу для переговоров с властями

По словам Захаровой, в контексте ситуации в Беларуси введение санкций противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса и ослабления напряженности в обществе.

"Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют", - отметила представитель российского МИД.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы. В результате в стране начались массовые акции протеста, которые жестко разгоняли силовики с применением резиновых пуль и светошумовых гранат. Это вызвало осуждение со стороны Евросоюза.

В данный момент ЕС согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруси и насилию над участниками протестных акций.

Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила, что экс-кандидат в президенты выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. МИД Беларуси считает, что возможное участие Тихановской в заседании СМИД ЕС будет наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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По словам официального представителя МИД, этот шаг противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в республике.
 
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