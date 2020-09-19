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Белорусская оппозиция формирует группу для переговоров с властями

19.09.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Как отметила Анна Красулина в интервью РИА Новости, все персоналии уже обсуждались, но конкретные имена и фамилии пока не называются, чтобы на них не завели уголовные дела. Также она добавила, что в переговорах будут участвовать исключительно те, кто находится на территории Беларуси. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Итоговая цель этой группы – обсудить процедуру передачи власти и передать ее, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству", – заявила Красулина.

По ее словам, состав переговорной группы "может быть объявлен в любой момент". Все зависит от того, когда действующие чиновники будут готовы к диалогу в таком формате.

"Вот если они изъявляют такое желание, Светлана объявляет состав группы, и они садятся за стол переговоров", – пояснила Красулина.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС). По данному делу задержаны три члена президиума Координационного совета – Мария Колесниковва, а также адвокаты Максим Знак и Илья Салей. В прокуратуре поясняют, что "создании и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Адвокат Знак с такой формулировкой не согласился и объявил в СИЗО голодовку

Еще один член президиума Координационного совета Павел Латушко покинул страну в начале сентября в сопровождении польского посла. Уехал из Беларуси и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов. На родине на него завели уголовное дело за "операции по отмыванию денег и их обналичиванию". 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов).

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

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Теги: Минск
 
 
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