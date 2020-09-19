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Белорусская оппозиция формирует группу для переговоров с властями
19.09.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Как отметила Анна Красулина в интервью РИА Новости, все персоналии уже обсуждались, но конкретные имена и фамилии пока не называются, чтобы на них не завели уголовные дела. Также она добавила, что в переговорах будут участвовать исключительно те, кто находится на территории Беларуси.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Итоговая цель этой группы – обсудить процедуру передачи власти и передать ее, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству", – заявила Красулина.
По ее словам, состав переговорной группы "может быть объявлен в любой момент". Все зависит от того, когда действующие чиновники будут готовы к диалогу в таком формате.
"Вот если они изъявляют такое желание, Светлана объявляет состав группы, и они садятся за стол переговоров", – пояснила Красулина.
Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси 19 августа возбудила
Еще один член президиума Координационного совета Павел Латушко
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Массовые
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.
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Группа из 4-7 человек для переговоров с властями Беларуси будет сформирована при Координационном совете оппозиции, рассказала пресс-секретарь Светланы...
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