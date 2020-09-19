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МВД: житель "Площади Перемен" хотел распылить химикаты у домов силовиков
20.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Степан Латыпов через социальные сети и интернет-мессенджеры занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти, завил представитель МВД.
Латыпова задержали во вторник, 15 сентября после инцидента во дворе на улице Червякова. Там находится стихийно организованная "Площадь Перемен" и знаменитый мурал с изображениями диджеев, которые
"Против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов", – сказал неназванный сотрудник милиции в эфире телеканала "Беларусь-1".
Она также добавил, что с помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерении Латыпова применить химический препарат "первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции". По словам собеседника телеканала, Латыпов организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления".
Массовые
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.
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Задержанный в Минске Степан Латыпов планировал распылить химикаты у домов столичных силовиков, сообщил в эфире госТВ сотрудник главного управления по борьбе с...
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