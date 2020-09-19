Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Степан Латыпов через социальные сети и интернет-мессенджеры занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти, завил представитель МВД.

Латыпова задержали во вторник, 15 сентября после инцидента во дворе на улице Червякова. Там находится стихийно организованная "Площадь Перемен" и знаменитый мурал с изображениями диджеев, которые включили песню Цо я на митинге. В квартире задержанного провели обыск, позднее стало известно о возбуждении уголовного дела.

"Против сотрудников милиции организована несанкционированная акция в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики, флагов, муралов", – сказал неназванный сотрудник милиции в эфире телеканала "Беларусь-1".

Она также добавил, что с помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерении Латыпова применить химический препарат "первого класса опасности, содержащий яд дифосфин, против сотрудников милиции". По словам собеседника телеканала, Латыпов организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов).

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.